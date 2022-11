Espaço no Orçamento é essencial para manter auxílio de R$ 600 e dar aumento real do salário mínimo

A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que trata do dinheiro necessário para o próximo governo quer ter espaço orçamentário de R$ 200 bilhões em 2023. Segundo apuração do jornal O Globo, o valor seria essencial para algumas das promessas feitas pelo petista ao longo da campanha eleitoral, como manter o valor de R$ 600 do Auxílio Brasil e conceder aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação.

Esse valor é o dobro do que foi previsto na proposta orçamentária para 2023, de autoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI). Para que o recurso aumente, será necessário aprovar uma proposta de emenda à Constituição (PEC) no Congresso Nacional para driblar o teto de gastos para ampliar a verba.

Para isso, a equipe já realiza reuniões nesse sentido, como com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Em breve, haverá conversas também com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Além das promessas já citadas, o PT também quer destinar o recurso para reconstruir programas sociais, como Farmácia Popular, despesas em educação e saúde, e um plano de combate à fome que Lula quer apresentar logo nos primeiros momentos de seu governo no próximo ano.