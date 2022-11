Profissional da Fox News afirma que Bolsonaro foi pressionado pelo governo americano para aceitar o resultado das urnas

O jornalista da Fox News Tucker Carlson fez um comentário no programa Tonight em que acusa o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o diretor da CIA, serviço de inteligência americano, de interferirem na eleição presidencial no Brasil.

“A administração de Biden vem interferindo nas eleições que ocorrem no Brasil. Biden já até mesmo anunciou que Bolsonaro perdeu e o ameaçou caso ele conteste o resultado da votação que ocorreu no país dele. E ainda disse que a derrota de Bolsonaro foi limpa, anunciando que essa movimentação política reforça a crença nas instituições democráticas”, afirmou Carlson no Tonight.

O jornalista, no entanto, não apresentou provas sobre o que estava denunciando no programa jornalístico de maior audência da TV americana. O comentário do jornalista cita as manifestações pelo Brasil após a vitória do candidato da esquerda Luiz Inácio Lula da Siva (PT) como uma prova de que o resultado das urnas está sendo contestado.

"Essas eleições estão sendo contestadas. As demonstrações pelas ruas provam isso. O resultado não pode ser auditado. Como isso pode 'reforçar a confiança nas instituições?'", argumenta.

Carlson afirma que a posição do governo americano deveria ser manifestada publicamente apenas após o presidentre do Brasil reconhecer a derrota para o petista. "Não é uma obrigação aceitar o resultado da eleição. Ainda mais em uma eleição injusta."

Os americanos vão às urnas para votar nas chamadas eleições de meio de mandato na próxima terça-feira (8). Em um discurso a uma semana da votação, Biden pediu respeito ao resultado das urnas.