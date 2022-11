O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, voltou ao Ramal do Mogno para acompanhar o início das obras de construções de uma galeria pré-moldada de aduelas. As obras iniciadas recentemente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura visam resolver o problema de logística no local.

Na manhã da última terça-feira (01.11) Tuti esteve no local verificando a escavação realizada para a construção da base de concreto e destacou os benefícios que a obra proporcionará aos moradores.

“Estamos acompanhando o andamento das obras, era uma reivindicação da comunidade e nós reforçamos os pedidos, inclusive, com indicação para que o prefeito Valdemar Gamba e o secretário Roberto Patel pudessem realizar esta obra e resolvessem um problema antigo da comunidade”, frisou.