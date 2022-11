O presidente do PSDB em Mato Grosso, deputado estadual Carlos Avallone, disse que as tratativas sobre a possibilidade de o partido formar uma federação com o MDB, Cidadania e Podemos estão avançadas. Os debates sobre o “casamento” estão sendo tratadas pelas cúpulas nacionais das agremiações e possibilitaria que o grupo tivesse uma bancada grande no Congresso Nacional, garantido a autonomia de cada um.

Avallone avaliou a alternativa como positiva, principalmente para o PSDB, que, segundo ele, perdeu as forças nos últimos anos. Ele comentou que a junção pode fortalecer os partidos e garantir a presidência de algum poder do Congresso Nacional.

“Eu sempre fui contra qualquer mudança de nome do PSDB, mas hoje tem que ser um pouco mais realista. Nós diminuímos muito, nós erramos muito, nós perdemos o rumo, se não fosse essas três vitórias que nós tivemos seria muito ruim para o PSDB e, portanto, eu acho que é o caminho sim. Nós ficaríamos com uma bancada, a maior bancada no Senado da República e poderíamos estar reivindicando, inclusive, a presidência do Senado”, destacou em entrevista à imprensa na quinta-feira, 03 de novembro.

O sistema de federação começou a ser adotado na eleição deste ano. Três partidos de esquerda – PT, PCdoB e PV formaram a Federação Brasil da Esperança. Além disso, o Psol e Rede, o PSDB e Cidadania também se uniram com a possibilidade de conseguir mais força nas eleições proporcionais deste ano, principalmente para deputado federal.

“É uma movimentação bastante interessante, eu tenho conversado com o presidente Bruno Araújo [presidente nacional do PSDB], está se conversando mesmo, está bem avançada a conversa e ela vai em cima de pontos mantendo os partidos estadualizados, pois não mexeria nas nossas estruturas aqui, mas a gente sabe que a diminuição do tamanho do PSDB, quando houver, nós vamos ter um problema financeiro, de Fundo Partidário, problemas de recursos para tocar o partido”, pontuou.

O tucano ainda destacou que a federação e a fusão entre os partidos são realidade que deve ser rotineira nos próximos meses, principalmente por causa da cláusula de barreira.

“Só 10 partidos ou federações conseguiram a cláusula de barreira, então nós vamos começar a diminuir o número de partidos que é muito bom para democracia, isso vai fazer com que essas federações se multipliquem. Já estão falando em União Brasil com o PP, já estão se falando em outros partidos menores, como Patriota e PTB. Eu acho que no final das contas vamos conseguir chegar a uma quantidade de partidos que permita uma governabilidade melhor para quem assumir a presidência da República que possa ter uma parte política mais aceitável no país”, disse.