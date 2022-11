Serra localizada no 28 faz parte da linha do transporte escolar e é rota principal do transporte da pecuária e da lavoura

Uma demanda antiga alvo de inúmeras cobranças e reclamações dos moradores está sendo atendida pela Prefeitura de Alta Floresta. A confirmação é do vereador Naldo da Pista. Ele informou que está acompanhando de perto os trabalhos de rebaixamento da Serra do Aristides localizada no 28, no Assentamento Jacamim na região da Pista do Cabeça.

O vereador Naldo explica que a serra faz parte da linha do transporte escolar e é rota principal do transporte da pecuária e da lavoura naquela região, e durante muitos anos causou transtornos e risco de acidentes por ser muito íngreme.

De acordo com o vereador, os trabalhos tiveram início no dia 24 de outubro quando a Secretaria Municipal de Infraestrutura enviou o maquinário e a equipe para a região. Além de caminhões basculantes, a prefeitura intensificou o serviço de alargamento e rebaixamento da serra com escavadeira hidráulica, patrol e motoniveladora.

"Estão fazendo um belíssimo trabalho lá, é uma cobrança nossa de um ano e meio, direto a gente cobrava o prefeito e o secretário de obras, então, finalmente estão fazendo o serviço e estão de parabéns. Os moradores estão elogiando o serviço. Quero agradecer o prefeito e o secretário Roberto Patel por atender o nosso pedido e a nossa indicação", disse Naldo.