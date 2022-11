Prefeito Valdemar Gamba assegurou para o presidente Tuti que fará o cascalhamento dos pontos críticos e fez o compromisso de construir o bueiro na entrada da vicinal.

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Olsen Dias dos Santos, o Tuti, acompanhou nesta terça-feira (08.11) os trabalhos de patrolamento realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura na estrada vicinal da Comunidade Guadalupe.

O serviço foi indicado pelo presidente do Poder Legislativo. Tuti também cobrou do prefeito o cascalhamento e a construção do bueiro na entrada da vicinal. “Conversamos com o prefeito Chico Gamba e ele confirmou que irá fazer o cascalhamento dos pontos críticos conforme cobramos e se comprometeu em construir o bueiro tubular. Estamos cobrando e vamos continuar acompanhando os trabalhos”, afirmou Tuti.

O Presidente da Câmara Municipal considerou o serviço importante, principalmente o cascalhamento, para melhorar a logística de transporte principalmente para o transporte da produção da agricultura familiar daquela região.