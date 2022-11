O vereador Derci Paulo Trevisan, o Pitoco, e o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos de Alta Floreta, Roberto Patel, realizaram recentemente uma ampla visita no Setor Sul que começou na Estrada Vicinal 4ª Sul, passou pela 5ª Sul, Assentamento Jacamin e Pista do Cabeça para verificar as obras realizadas, como a construção de bueiros tubulares e galerias de aduelas, e encerrou no Vale do Apiacás na região da Pista do Cabeça aonde receberam dos moradores a reivindicação para a construção de bueiros principalmente.

Para resolver a demanda uma parceria foi firmada e na ocasião o secretário Roberto Patel assumiu o compromisso de fornecer os tubos corrugados e os moradores garantiram a mão de obra e maquinários. Esta semana, o vereador Pitoco acompanhou o carregamento de tubos na Secretaria Municipal de Infraestrutura e parabenizou o secretário Roberto Patel por cumprir o compromisso.

“O secretário Roberto Patel está de parabéns por atender esta demanda e cumprir com o compromisso em uma demanda que teve a nossa defesa. Os moradores também estão de parabéns pela parceria, principalmente por sempre fornecer madeira para recuperação de pontes, mão de obra e maquinários para auxiliar na realização dos serviços. Estaremos sempre à disposição para defender as demandas em todas as comunidades e bairros da cidade”, disse Pitoco.