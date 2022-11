O petista falou pela primeira vez sobre as manifestações que acontecem pelo país contra a volta do PT

O presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) criticou os manifestantes que protestam contra a volta do Partido dos Trabalhadores ao poder. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (10), Lula afirmou que os manifestantes não têm motivos para protestar.

Desde o dia de sua eleição como presidente do Brasil, centenas de manifestações em todas as regiões do país foram registradas contra Lula. “Essas pessoas que estão protestando, sinceramente, não têm motivos para protestar”, disse Lula para os jornalistas.

Diferença pequena de votos para Bolsonaro

O petista também reconheceu que teve menos votos do que o esperado e afirmou que os conservadores e antipetistas deveriam “dar graças a Deus” o fato da diferença de votos entre ele e Bolsonaro não ter sido maior.

“Essas pessoas deviam dar graças a Deus pela diferença ter sido menor do que aquilo que nós merecíamos ter de votos”, concluiu Lula.