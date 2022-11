O município de Alta Floresta foi contemplado com muitos recursos para obras de infraestrutura que foram destinados pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal através de emendas parlamentares de deputados e senadores que atenderam aos pedidos da população e a indicação dos vereadores.

O vereador Douglas Teixeira está no seu primeiro mandato no Legislativo Municipal e em um ano e dez meses viabilizou aproximadamente R$ 10 milhões para o município. Deste montante ele destacou os R$ 6 milhões para pavimentação de todas as ruas do Residencial Universitário que ainda não são asfaltadas. Desse valor R$ 5.700,000,00 é de emenda parlamentar e R$ 300.000,00 de contrapartida do município.

Outros R$ 300.000,00 para a educação e R$ 200.000,00 para investimento em custeio na saúde, além de uma SW4 para a Secretaria Municipal de Governo, Gestão e Planejamento estão nas ações destacadas pelo vereador.

Mesmo estando no primeiro mandato Douglas destaca a sua atuação como articulador político para viabilizar os recursos públicos para investimento e obras importantes e o apoio do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho, e o senador Wellington Fagundes.

Servidor municipal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Douglas Teixeira assumiu o mandato em janeiro de 2021 e é o vereador com mais leis aprovadas no município, além de 28 moções, 158 indicações, 18 requerimentos, 18 projetos de lei, 4 decretos, 5 emendas, é autor de 14 Leis, 3 projetos de decretos legislativo, 4 projetos de resolução e 8 resoluções.