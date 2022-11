A Prefeitura de Alta Floresta está concluindo a construção de uma galeria de concreto armado para canal fechado no Ramal do Mogno. A obra foi indicada pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, após cobranças dos moradores para melhorias de trafegabilidade na vicinal.

Na tarde de sexta-feira (18.11), o presidente Tuti e o prefeito Valdemar Gamba foram até o Ramal do Mogno para acompanhar o andamento da obra realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura com recursos próprios do município. A galeria conta com três canais para escoamento da água.

O presidente Tuti destacou a qualidade da obra e ressaltou que a estrutura das peças alia a durabilidade da pedra com a resistência do aço evita corrosão e garante a estabilidade do projeto e a longa durabilidade da obra.

“Esta é mais uma galeria de concreto que a prefeitura constrói na zona rural do município, uma obra de qualidade que vai resolver o problema para os moradores do Ramal do Mogno, principalmente por ser uma obra de longa durabilidade. Então, quero agradecer o prefeito Chico Gamba e o secretário Roberto Patel por atender a nossa indicação e o pedido da comunidade, e parabenizar por mais uma obra de qualidade realizada com recursos próprios”, disse o presidente Tuti.