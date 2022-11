O programa Fantástico, da TV Globo, exibiu no domingo (20.nov.2022) reportagem de pouco mais de 10 minutos com a senadora Simone Tebet (MDB). A jornalista Ana Carolina Raimundi acompanhou a congressista de 52 anos por uma semana, a partir de 8 de novembro. O resultado foi um perfil elogioso em que a emedebista explicou o apoio ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e falou sobre seu futuro na política.

Tebet ficou em 3º lugar entre os 11 candidatos à Presidência da República, com 4,16% dos votos válidos. Hoje, é parte da equipe de transição comandada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

“É importante entender o que foi a minha candidatura”, declarou. “O centro democrático estava destruído, então a minha candidatura foi para abrir caminhos pensando daqui a 4 anos. Era uma candidatura mais política do que eleitoral.”

A senadora disse que sua missão ainda não terminou. “Acho que essa frente precisa ser ampliada para que em 2026, seja quem for o próximo presidente da República, seja um presidente democrata”, falou. “De preferência, uma mulher. Não precisa ser eu, quem sabe uma mulher negra, para mostrar a cara do Brasil.”

Sobre o apoio a Lula no 2º turno das eleições deste ano, Tebet afirmou ter sido a decisão mais arriscada que tomou, mas que era preciso estar do lado da democracia.

“Foi a decisão mais arriscada de toda a minha vida política porque eu nunca estive do lado do PT, mas sempre estive do lado da democracia. Todo mundo fala que a gente é fruto do meio. Eu falo que a gente é fruto do meio e do tempo em que a gente nasceu”, declarou, completando ter nascido na ditadura e ter passado a adolescência lutando pela democracia.

“Eu tive que entrar realmente de cabeça na campanha, como fiadora do processo, né? O que está em jogo é a própria democracia”, falou. “Se eu que sou uma pessoa do centro estou aqui nessa frente democrática, não há problema nenhum de vocês nos acompanharem.”

Segundo a senadora, ela tem recebido comentários negativos por ter se colocado ao lado do petista. “Depois do 2º turno, eu tive consciência do que é uma rejeição”, falou.

Mas a reportagem destacou o apoio dos brasileiros. O Fantástico mostrou a popularidade de Tebet, com pedidos de foto por onde ela passa –do aeroporto aos corredores do Congresso. O programa também falou da visibilidade dada por Lula a ela no discurso realizado depois da vitória em 30 de outubro na Avenida Paulista, em São Paulo.

Ao Fantástico, o marido da senadora, o deputado estadual Eduardo Rocha (MDB-MS), 55 anos, afirmou que ela seria “uma excelente ministra”. O mandato de Tebet como senadora termina em 2023. A emedebista tem sido cogitada dentro da equipe de transição de Lula para ocupar alguma vaga na Esplanada no próximo ano.

AGRONEGÓCIO

Tebet se definiu como pertencente ao que chamou de agro sustentável. “Essa meia dúzia, entre aspas porque é muito mais que meia dúzia, que não respeita a questão ambiental, o manejo da terra, os mananciais, os nossos rios, as nossas florestas, eles não são o agronegócio brasileiro”, disse.

FEMINISMO

Um dos temas destacados pelo Fantástico foi a relação de Tebet com as eleitoras. Questionada se é feminista, a senadora respondeu: “Feminista é toda aquela mulher que defende os seus direitos, sejam eles quais forem, até o direito de ser mãe e querer ficar dentro de casa, cuidar dos filhos. É um direito da mulher ser o que ela quiser. Se é esse o conceito de feminista, sim, eu sou feminista”.

Tebet disse fazer política “para defender que as mulheres tenham igualdade de salários, estejam nos espaços de poder”. Declarou ter recebido tratamento diferente na política por ser mulher “desde o 1º dia”. Segundo ela, a mulher precisa “ser melhor para ser considerada igual” a um homem.

“[Uma] mulher, se fala baixo, ela é frágil. Se ela se impõe, ela é histérica, ela é descontrolada. São 2 termos que a mulher não pode aceitar nunca, porque têm todo um histórico em relação a isso”, falou.

Eis a reportagem do “Fantástico”: https://globoplay.globo.com/v/11142182/