Fotos compartilhadas são de acidente ocorrido em 2009 na BR-101, no Rio Grande do Norte, que deixou cerca de 900 urnas espalhadas na rodovia. Mensagens compartilhadas nas redes sociais dizem que urnas eletrônicas foram descartadas ilegalmente em Porto Alegre. O TRE-RS nega a informação.

As imagens divulgadas são, na verdade, de um acidente ocorrido em 2009 na BR-101, no Rio Grande do Norte, a 67 quilômetros de Natal. Na ocasião, uma carreta que transportava urnas eletrônicas antigas que seriam recicladas pelo TSE, em Brasília, colidiu com um caminhão que transportava cloro líquido. Mais de 900 urnas ficaram espalhadas pela rodovia.

Segundo a notícia falsa, os equipamentos teriam sido descartados durante a madrugada por carros do governo no Departamento Municipal de Limpeza Urbana de Porto Alegre.

Confira as imagens compartilhadas:

Entenda a classificação:

Real: notícias e informações quem podem ser verificadas com documentos ou dados concretos e ostensivos

Fake: notícias ou informações, normalmente inventadas, que não correspondem a fatos e dados conhecidos

Alerta: notícias ou informações com conteúdo parcialmente verdadeiro, mas normalmente manipulado, ou sem possibilidade de comprovação por dados concretos