É falso que, no discurso de abertura da Copa do Mundo de 2022, Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, o emir do Qatar —sede do torneio— tenha dito que houve fraude eleitoral no Brasil ou que tenha incentivado os manifestantes golpistas que protestam em frente a quartéis após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

O que diz a gravação? Publicações nas redes sociais mostram um vídeo do discurso do emir publicado originalmente no canal "Cortes do Casimito", do gamer Casimiro Miguel. O símbolo do canal é visto na marca d'água que aparece nas imagens.

Na legenda mentirosa, o qatari cumprimenta os presentes e afirma que tem algo importante a revelar: "No Brasil está acontecendo uma coisa muito grave e todos precisam saber. Ouçam. As eleições lá foram roubadas e, como consequência, queremos prestar solidariedade ao povo, ao povo brasileiro honesto e trabalhador, que estão (sic) nas ruas protestando, os patriotas".

No texto falso, as palavras do emir incentivam os manifestantes "a não desistir, a lutarem por seus ideais, serem fortes e perseverantes" e não aceitarem "que a esquerda tome o poder de forma fraudulenta, com eleições roubadas". Em referência a Lula, a legenda falsa diz: "Não permitam que um ladrão, condenado, corrupto sem vergonha, chegue novamente à presidência da República".

A mensagem termina com um "conselho" aos "patriotas brasileiros", para que "lutem bravamente" contra o mal. "Resistam. O mal é essa esquerda maldita. Logo a paz voltará a reinar no seu país. Boa sorte ao povo brasileiro", diz o falso discurso.

Versão original. No discurso verdadeiro, traduzido e publicado em veículos de imprensa, não há qualquer referência às eleições brasileiras ou ao Brasil.

O emir, na realidade, dizia: "Em nome de Deus, o Clemente, o misericordioso, e do Qatar, este país árabe, recebemos a todos de braços abertos na Copa do Mundo Fifa Qatar 2022. Nós trabalhamos e fizemos todos esforços para garantir o sucesso desta edição da Copa. Nós investimos para o bem de toda a humanidade.

Finalmente chegamos ao grande dia, o dia da abertura, um dia esperado por muita gente. E durante 28 dias, o mundo todo vai acompanhar essa festa do futebol internacional, nesse espaço de diálogo e civilização. As pessoas, por mais que sejam diferentes, nacionalidades diferentes, culturas diferentes, orientações diferentes, vão se reunir aqui no Qatar, e todos os continentes vão se reunir no nosso país

Que beleza juntar essas diferenças todas, essa diversidade toda para reunir todo mundo aqui. Desejo a todas as seleções muito sucesso e espírito esportivo elevado. Para todos vocês, meus desejos de felicidade, e que aproveitem essa Copa. Sejam bem-vindos a Doha".

A reportagem usou a plataforma Transkriptor —que faz a transcrição de áudios— para traduzir o discurso.

Cortes do Casimito. Na transmissão da abertura da Copa realizada pelo gamer, é possível ouvir, sem tradução, a fala do emir e os mesmos comentários dos narradores que aparecem na desinformação. "Agora tu não traduz, né, o bicho. Estamos esperando o Julinho traduzir aqui, né", diz um dos narradores, enquanto outro afirma: "Tá impossível".

Na gravação original não há a legenda incluída no post falso. A fala do emir começa no vídeo editado a partir do minuto 21:05. Veja.

O UOL Confere aplica o selo falso a conteúdos que não têm amparo em fatos e podem ser desmentidos de forma objetiva.

