O anúncio ocorreu nesta terça (22/11) no salão verde da Câmara dos Deputados. Sigla manterá o nome Podemos e adotará o número 20, do PSC

O Podemos e o PSC anunciaram uma fusão, nesta terça-feira (22/11). A sigla manterá o nome Podemos, mas adotará o número do PSC, o 20. Após o casamento, a sigla subirá de 12 para 18 deputados federais, compondo a oitava maior bancada. No Senado, o número de parlamentares será sete.

Durante o anúncio, realizado no salão verde da Câmara dos Deputados, a deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP), presidente do Podemos, declarou que a medida "é uma união que começou lá atrás, com a união de Álvaro Dias [como candidato] a presidente, Paulo Rabello a vice. Uma união por um projeto nacional e que hoje se consolida de forma mais efetiva". A chapa se uniu para disputar o pleito de 2018.

As executivas dos partidos marcaram uma reunião para o dia 8 de dezembro, visando definir a estrutura da nova legenda, o posicionamento em relação ao próximo governo, quem apoiar aos cargos de presidente da Câmara e do Senado, e também sobre quem serão os dirigentes da sigla. Segundo o presidente do PSC, pastor Everaldo Pereira, essas definições só ocorrerão após o encontro.

Em comunicado oficial, as siglas defenderam que "o novo conjunto de forças nasce comprometido com o Estado Democrático de Direito", citando ainda a harmonia entre os poderes (veja abaixo). "Agora poderemos lutar juntos por mais responsabilidade social, sem esquecer do fiscal", disse ainda Abreu.

Confira o comunicado na íntegra:

Podemos e Partido Social Cristão (PSC) decidem se unir em uma só legenda. O novo conjunto de forças nasce comprometido com o Estado Democrático de Direito, o fortalecimento do pacto federativo, a harmonia entre os poderes, o desenvolvimento econômico voltado à inclusão social, com responsabilidade fiscal e respeito ao meio-ambiente, e com todos os valores éticos e morais, enfim, que historicamente conformam o comportamento do povo brasileiro. Com a junção, o Podemos passa a ter a oitava maior bancada na Câmara Federal, com 18 deputados. Para 2023, a bancada no Senado será de 7 parlamentares. Serão 48 deputados estaduais, 198 prefeitos e 3.045 vereadores em todo o País