Entre os pontos questionados, está a despesa de R$ 196 mil com impressão de adesivos que não foi comprovada

O ministro Ricardo Lewandowski, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fixou prazo de três dias para que a campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explique gastos durante as eleições presidenciais que somam R$ 620 mil.

"A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – Asepa, ao realizar o exame das contas dos candidatos eleitos, identificou falhas na prestação de contas e sugere a adoção de diligências aos prestadores de contas", diz o ministro da decisão, que também menciona o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB).

Segundo o Poder 360º, um dos pontos questionados é com relação a um gasto de R$ 196 mil com impressão de adesivos que não foi devidamente comprovado. Há ainda o valor de R$ 146 mil também usados para impressões de material gráfico sem registro na prestação.

O levantamento menciona ainda R$ 70 mil usados para "impulsionar conteúdo irregular", além de valores de passagens aéreas (R$ 24 mil) e diárias (R$ 3,8 mil) que teriam sido "duplicados na prestação de contas".

Sobre o assunto, a campanha de Lula afirmou que os questionamentos feitos pelo TSE serão respondidos dentro do prazo estipulado.