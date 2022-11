As constantes reclamações de usuários da cidade e da rural referente a problemas com a falta de energia resultou em uma reunião ocorrida na manhã de sexta-feira (25.11), no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, com os representantes da Energisa no município.

O presidente do Poder Legislativo, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, e os vereadores Claudine de Souza Jesus e Francisco Ailton dos Santos cobraram da concessionária as melhorias na rede de energia urbana e rural.

Para a rede de energia das comunidades rurais, os vereadores pediram celeridade e urgência principalmente com a manutenção, como a limpeza de galhos e mato que podem danificar a fiação e a substituição de peças com defeitos.

Os representantes da Energisa se comprometeram em levar as reivindicações para os superiores e informaram que irão realizar algumas ações que fazem parte do plano de melhorias da concessionária para melhorar o fornecimento de energia elétrica.