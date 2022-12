Atendendo convite do Rotary Club Alta Floresta, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, apresentou para os rotarianos um balanço das ações do Poder Legislativo nos últimos dois anos período da sua gestão como presidente da Casa de Leis. A prestação de contas foi apresentada durante reunião semanal do Rotary Club realizada na noite de segunda-feira (28.11).

Tuti enfatizou a prioridade na transparência da gestão e destacou os investimentos na ordem de aproximadamente R$ 1,5 milhão realizados na aquisição de mobiliários, equipamentos de informática e de comunicação, veículos e em cursos de capacitação dos servidores. Além destes investimentos, o presidente também destacou a abertura de processo licitatório na ordem de R$ 460 mil para aquisição de móveis e eletroeletrônicos.

Como resultado da economia realizada em 2022, mesmo com tantos investimentos executados, Tuti apresentou para os 20 rotarianos presentes na reunião um saldo de R$ 1.923.426,28 na conta da Câmara Municipal.

Tuti também apresentou um balanço dos trabalhos legislativos: a criação da Comissão de Assuntos Relevantes, a realização de 83 sessões ordinárias e 27 sessões extraordinárias para deliberar as matérias em plenário, e a aprovação de 40 decretos legislativos, 52 emendas e 4 subemendas a projetos de lei do Executivo Municipal.

Os vereadores também apresentaram 830 indicações reivindicando do Executivo Municipal ações para atender demandas em todos os setores, principalmente saúde, educação e infraestrutura. Além dos 132 requerimentos aprovados pelo soberano plenário cobrando informações do Executivo Municipal sobre obras e ações realizadas.

O Presidente também enfatizou a aprovação de 177 leis, sendo 127 de iniciativa do Executivo e 50 do Legislativo, e 179 moções concedidas pela Câmara Municipal através dos vereadores, como forma de reconhecimento e homenagem às pessoas que prestaram relevantes serviços ao município.

Como parte do trabalho do vereador, Tuti enalteceu o empenho dos parlamentares na análise dos projetos de lei que tramitaram na Casa de Leis resultando na emissão de 430 pareceres das Comissões Permanentes.

"Quero agradecer ao Rotary Clube Alta Floresta por dar esta oportunidade para nós prestarmos contas desses dois anos de mandato como presidente da Câmara. Estamos trabalhando juntos, economizando e fazendo uma gestão transparência na aplicação do dinheiro público. Então, esta oportunidade que o Rotary Club nos dá de apresentar em números os trabalhos dos vereadores e da Câmara Municipal é extremamente importante e demonstra a boa sintonia entre a Câmara Municipal e a família rotária, que têm feito um trabalho fantástico em nosso município e está antenada com o trabalho que estamos fazendo como presidente junto com todos os vereadores e com os servidores", disse Tuti.

"A família rotária de Alta Floresta ouviu o que muitos de nós líderes não sabíamos em números quais são as ações da Câmara Municipal. Estou muito feliz, muito contente pelo presidente ter aceito o convite e vir transmitir o conhecimento para os companheiros rotarianos de Alta Floresta, isso mostra a transparência da Câmara Municipal através do seu presidente, a gente tem acompanhado o trabalho dos vereadores e estão de parabéns por tudo que têm feito pelo município, pelas ações que fizeram, pelos recursos que buscaram para Alta Floresta. Então, estão de parabéns o presidente e todos os vereadores", disse Zamir José Mendes, presidente do Rotary Club Alta Floresta.