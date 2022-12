O presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, visitou no dia 30 de novembro, quarta-feira, a Escola Municipal de Educação Infantil Laura Vicunã com o propósito de vistoriar as condições do prédio principalmente as melhorias que a Prefeitura de Alta Floresta programou para a unidade.

Durante a visita, o presidente Tuti entrou em todos os ambientes e registrou a situação de cada espaço para cobrar da Secretaria Municipal de Educação a conclusão das obras de reforma.

Para o presidente Tuit, a secretária de Educação Lucineia Martins de Matos garantiu que as aulas voltam em 2023 no prédio novo.

Na semana passada, do dia 28 de novembro ao dia 2 de dezembro as atividades da escola com os alunos foram ofertadas no período das 6h40min às 13h. A decisão, segundo nota da Secretaria de Educação, foi tomada a partir do cenário atual em que se encontra a escola.

Na mesma nota secretária Lucineia de Matos afirma que “tão logo a problemática do muro seja sanada, as atividades voltarão ao normal”.

O presidente Tuti disse que continuará acompanhando a situação da escola junto a Secretaria de Educação.

Localizada na Rua B-4, no Setor B, a Escola Laura Vicunã ficou um longo período com as obras de reforma paradas por problemas com a empresa que havia sido contratada para executar as melhorias. Contudo, no mês de outubro deste não, a Prefeitura retomou as obras com a equipe de reeducandos do Projeto Nova Chance.