Carlos Alberto Capeletti, de Tapurah (MT), foi a Brasília em novembro para protestar contra o resultado das eleições presidenciais diante do QG do Exército.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou, na tarde desta quarta-feira (7), o imediato afastamento do prefeito de Tapurah (MT), Carlos Alberto Capeletti (PSD-MT), por 60 dias, após o chefe do Executivo local ter participado das manifestações contrárias ao resultado das eleições de 2022.

Moraes determinou ainda que o procurador-geral do Estado de Mato Grosso instaure um inquérito contra o prefeito.

No dia 14 de novembro, Capeletti (foto) divulgou um video relatando que estava acampado em Brasília, em frente ao QG do Exército, durante o exercício de seu mandato. Ele estaria participando dos atos que pedem intervenção militar após a derrota eleitoral do presidente Jair Bolsonaro.

Capeletti já havia sido alvo do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso após divulgar um outro vídeo, no qual prometia sortear um carro para estimular eleitores da cidade a votarem em Bolsonaro. Por ordem judicial, o prefeito teve que retirar o vídeo das redes sociais e se retratar publicamente, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.