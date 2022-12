O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, esteve no bairro Jardim Panorama no dia 29 de novembro, terça-feira, para acompanhar juntamente com o vereador Bernardo Patrício dos Santos, morador no bairro, as obras de pavimentação asfáltica.

Tuti destacou que a obra faz parte do convênio que a Prefeitura de Alta Floresta fez com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA-MT) para a destinação de aproximadamente R$ 2 milhões enviados ao município pelo deputado federal Juarez Costa através de emenda parlamentar.

A obra está sendo executada pela Construtora Global Engenharia e além da pavimentação asfáltica terá rede de drenagem de águas pluviais totalizando uma extensão de 11.865,42 metros quadrados. Serão contempladas a Rua das Mangueiras, Rua Jequitibas, Rua da Videiras, Rua Maracatiara, Rua das Seringueiras.

O presidente da Câmara Municipal aproveitou para parabenizar o vereador Bernardo pela conquista. Tuti destacou que além de ser a realização de um sonho por ser uma obra sonhada por muitos anos pelos moradores, a pavimentação vai proporcionar melhorias na qualidade de vida da população.

“O vereador Bernardo Patrício teve participação direta na conquista desta obra tão importante para o bairro Jardim Panorama e nós acompanhamos a luta dele, as cobranças, as indicações que resultaram no apoio do deputado Juarez Costa e na contrapartida da Prefeitura de Alta Floresta. Então, quero parabenizar o vereador Bernardo e os moradores do bairro”, disse Tuti.