Dois vídeos viralizaram nas redes sociais de Mato Grosso, nesta semana, em que mostram ações de vandalismo de duas adolescentes na Estação Alencastro em Cuiabá e a reação da mãe de uma delas ao descobrir.

O primeiro mostra duas adolescentes rabiscando a parede da estação de ônibus. Uma delas vestia um uniforme escolar no momento do vídeo.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas se indignaram com a atitude das jovens vandalizando o patrimônio público. “Os ônibus, as estações, escolas, estão uma vergonha de tanto vandalismo de alunos” disse um internauta. “Simples. Identificar e fazê-los limpar, comprando produto de limpeza e tinta do próprio bolso”, disse outro seguidor.

Após descobrir da atitude da filha, a mãe de uma das adolescentes voltou com a menor ao local e a gravou limpando os rabiscos que havia feito.

No registro, a adolescente está sentada em um banco e limpando a parede com uma esponja. De fundo, se ouve a voz da mãe dizendo “Esfrega aí direito”.

“A mãe está extremamente envergonhada pela filha, pediu para postarmos esse vídeo e nos disse que medidas serão tomadas”, disse na legenda uma das páginas que públicou o vídeo.

O caso ganhou repercussão e até nomes como a deputada estadual Janaína Riva (MDB) manifestaram opinião sobre a situação. “Eu faria o mesmo! Parabéns a mãe e parabéns pra essa menina que um dia será mulher e mãe, com certeza vai entender a importância desse gesto”, disse.

Veja os vídeos: