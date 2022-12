A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 21, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) ‘fura-teto’ que visa manter o pagamento de R$ 600 aos beneficiários do Auxilio Brasil em 2023. Votada em segundo turno, foram 331 votos favoráveis e 163 contrários à medida que terá um impacto de R$ 145 bilhões além do teto de gastos para que o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) possa gastar no próximo ano com programas sociais – como Auxílio Gás e Farmácia Popular, além do retorno do Bolsa Família e do aumento real do salário mínimo com reajuste acima da inflação -, bem como permitir até R$ 23 bilhões via receitas extraordinárias.

Tido como prioridade entre os petistas para que as principais promessas de campanha eleitoral sejam realizadas, a PEC 32/2022 foi aprovada inicialmente no Senado Federal com um prazo de dois anos e, por ter tido uma mudança na Câmara, o texto terá de voltar à Casa Alta do Legislativo para nova rodada de votação.

Um destaque apresentado pelo Partido Novo buscou dificultar a criação de uma nova âncora fiscal pelo novo governo Lula. Isso porque a legenda procurou retirar um dispositivo alocado na PEC que permitia aos petistas substituir o teto de gastos – regra que limita o aumento dos gastos públicos apenas de acordo com a variação da inflação – à partir do próximo ano por meio de uma lei complementar, sem a necessidade de uma emenda constitucional.

Derrotado por 366 votos contra 130, caso o destaque fosse aprovado, seria necessário travar as negociações pelo projeto. O deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) foi à tribuna e questionou o comportamento dos congressistas em retirar de si o poder de modificar a âncora fiscal vigente na economia brasileira. “Por que o Congresso iria tirar de suas mãos o poder de definir qual é esse novo regime fiscal e colocar esse poder nas mãos do presidente eleito Lula?

Congresso já pode, hoje, propor mudanças no regime fiscal. Por que deputados querem tirar poder de si próprios? Não podemos admitir isso, é mais uma das perdas de prerrogativas. Não podemos delegar o fim do teto ao Lula”, disse. “Estamos acabando com o regime fiscal do nosso país ao dar um cheque em branco ao governo do PT. Já vimos o que aconteceu no governo Dilma com o governo da pedalada e da irresponsabilidade”, afirmou o deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM).

Com o nome de PEC da Transição, o Partido dos Trabalhadores apresentou uma sugestão de texto em novembro com um impacto de R$ 198 bilhões sem tempo determinado para que os valores passem a ser contabilizados no teto de gastos. Questionado sobre a possibilidade do texto ser um ‘cheque em branco’ durante apresentação do projeto ao Congresso, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) rechaçou haver riscos às contas públicas.

“Não tem sentindo colocar na Constituição o detalhamento (do espaço que a PEC cria ao retirar o Bolsa Família do Orçamento). Isso é a LOA, a Lei Orçamentária (Anual). Só que antes de votar a Lei Orçamentária precisa ter a PEC. A PEC vai dar o princípio e a LOA vai detalhar, que é o Congresso”, afirmou.

Em contrapartida, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), vice líder do governo Bolsonaro na Câmara, afirmou que o texto configura uma irresponsabilidade fiscal e descaso com o recurso do contribuinte.

“Para nós, estava muito claro a tentativa de restabelecer a velha farra com o dinheiro público, irresponsabilidade que fez o Brasil mergulhar em índices inflacionários grandes, com falta de investimento, com desemprego”, disse.