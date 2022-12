O jovem identificado como David Bezerra da Silva, 19 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (22), enquanto trabalhava em uma oficina de motos situada na avenida São Francisco de Assis, zona Leste da cidade.

Segundo testemunhas, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um deles desceu armado com uma pistola, adentrou o estabelecimento e efetuou, ao menos, oito disparos contra David que morreu na hora. A Polícia Militar esteve no local do crime e faz diligências para tentar localizar os assassinos.

David estava trabalhando na oficina há três meses, e, de acordo com os colegas, aparentava ser um rapaz trabalhador. A Polícia Judiciária Civil investiga o caso.