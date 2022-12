Flavinha sugere que o valor seja aplicado em medicamentos, ambulância, biblioteca para a Escola Fábio Ribeiro e APAE

Como primeira mulher na história de Colíder a presidir o legislativo municipal, Drª. Ana Flávia Ramiro (MDB) encerra a sua gestão à frente da presidência devolvendo R$ 219.656,83. Foram R$ 84.533,36 em 2021 e R$ 135.123,47 em 2022.

Eleita presidente do Legislativo para a gestão 2021/22, Flavinha contou com outras duas vereadoras na diretoria, a professora Leila Teixeira no cargo de vice-presidente e a professora Maria Helena no cargo de 1ª secretária.



“Foram dois anos de muito trabalho, decisões difíceis, mudanças que tivemos que fazer para conseguir esse resultado. E esse mérito não é só meu, é também de toda a equipe da Câmara Municipal de Colíder, que me ajudou todo esse tempo”, destaca.



Flavinha sugere que o valor seja investido em medicamentos, ajuda no custeio de ambulância, revitalização da biblioteca na Escola Municipal Fábio Ribeiro da Cruz ou reformas no prédio da Apae. A ex-presidente espera que em 2023 seja possível ver impactos positivos desta ação, com a aplicação do valor economizado nessas áreas que indica.



Em seus dois anos como parlamentar, Flavinha teve grande destaque na atuação política, conseguindo gerar benefícios para as pessoas de Colíder. Não só em economizar todo esse dinheiro, mas também ajudando a trazer mais de treze milhões de reais em emendas, que foram destinadas à agricultura familiar, infraestrutura, saúde e educação.



Buscando maior força para seguir fazendo mais, a parlamentar colocou seu nome à disposição como candidata a deputada federal nas eleições 2022. Candidata revelação no Norte do Mato Grosso, mostrando do que as mulheres são capazes, obteve 17.400 votos e se tornou a segunda suplente do MDB. E foi a mais votada em Colíder, com 6.534 votos (39,18% dos votos válidos).



A nova mesa diretora para o biênio 2023/2024 passa a ser composta pelos seguintes membros: Vereador José Moreira – Presidente, Vereador Rica Matos – 1º Secretário, Vereador Marcelo Canova – 2º Secretário (indicado pelo menor bloco), Vereadora Maria Helena – Vice Presidente.