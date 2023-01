“O olhar da área social é algo que está no coração da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes e, um trabalho de proteção e de inclusão social, executados de forma eficiente e sempre contando com a parceria das prefeituras, para garantir que os projetos e programas cheguem à quem mais precisa nos 141 municípios”, é o que enfatiza a secretária interina de Assistência Social e Cidadania (Setasc), a tenente-coronel da PM Grasielle Paes Silva Bugalho.

A militar foi nomeada por ato governamental (06/2023) publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (03.01), como secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva e vai ocupar o cargo de secretária de Assistência Social e Cidadania interinamente até a indicação definitiva, que será feita pelo governador, Mauro Mendes.

Confira o perfil da gestora

Grasielle Paes Silva Bugalho, é natural de Naviraí (MS), tem 43 anos de idade, casada, militar há 25 anos, é Bacharel em Direito e possui especializações em: Direito Administrativo e Administração Pública (UFMT); Gestão de Segurança pública e em Direito da Criança e do Adolescente; Política Estratégica e Desenvolvimento Regional Aplicado a Segurança Pública; e, Psicologia – Terapia Comportamental Cognitiva.

A tenente coronel é também instrutora/professora das disciplinas de Tiro Policial, Legislação Policial Militar, Direito Administrativo, Direitos Humanos, Policiamento de Trânsito, dentre outras.

Atuou em diversas Unidades Policiais Militares no interior e capital, tanto em funções administrativas, tendo comandando o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário, o 9º Batalhão de Polícia Militar (Tijucal), a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças e recentemente estava na função de Subchefe do Gabinete Militar do Estado.