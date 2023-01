"Não adianta ser técnico e não ter votos na Câmara", declara o presidente em 1ª reunião ministerial de seu 3º mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta 6ª feira (6.jan.2023) que algumas indicações do alto escalão são fruto de “acordo político”. O petista se dirigiu aos 37 ministros na 1ª reunião ministerial desde que assumiu o Palácio do Planalto.

Segundo o chefe do Executivo, não adianta indicar somente técnicos e não conseguir votos suficientes nas votações do Congresso. “Muitos de vocês são resultado de acordos políticos. Não adianta a gente ter o governo mais tecnicamente formado em Harvard e não ter votos na Câmara dos Deputados”, disse.

A reunião estava marcada para às 9h30, mas Lula começou a discursar às 10h03, com 33 minutos de atraso. A fala do petista durou 20 minutos e 50 segundos e sua voz estava instável em alguns momentos. No fim da fala, ao passar a palavra para o vice, Geraldo Alckmin, estava com os olhos um pouco vermelhos e usou um lenço de pano para passar no rosto.

Lula também cobrou bom tratamento dos ministros para com os congressistas, lembrando que o governo precisa do Congresso e que não quer ouvir reclamações de deputados e senadores tomando “chá de cadeira” em ministérios.

“Não é o Lira que precisa de mim, é o governo que precisa da boa vontade da presidência da Câmara. Não é o Pacheco que precisa de mim, é o governo que precisa de um bom relacionamento com o Senado”, disse.

“Nós não mandamos no Congresso, dependemos do Congresso. Cada ministro tem que ter a paciência de atender bem cada deputado, senador, senadora. Senão, quando a gente vai pedir um voto, ele diz: não, fui em tal ministério e nem me receberam”

Leia abaixo os destaques do discurso de Lula no começo da reunião ministerial: