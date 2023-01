O vereador Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, vistoriou na última quinta-feira (05.01) o andamento das obras de construção de uma galeria pré-moldada de aduelas na Comunidade Salete localizada na Vicinal Segunda Norte.

De acordo com o presidente do Poder Legislativo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura está trabalhando na construção do berço para a aplicação da base de concreto armado.

Tuti explicou ainda que no local existia um bueiro de madeira que todo ano apresentava problema afetando a logística no local, e para resolver o problema a Prefeitura de Alta Floresta, atendendo reivindicação da comunidade, está executando uma obra definitiva.

“A construção desta galeria vai resolver o problema naquele local, é mais uma obra importante que o prefeito Valdemar Gamba e o secretário Roberto Patel, com a equipe da Secretaria de Infraestrutura, estão executando para o bem da população. Estão de parabéns”, disse Tuti.