A intensidade das chuvas tem deixado as estradas vicinais no município de Alta Floresta mais vulneráveis ao surgimento de atoleiros, para manter a logística em boas condições, a Prefeitura de Alta Floresta através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos está executando o serviço paliativo.

Na última quarta-feira (11.01), o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB) e o segundo-secretário Francisco Ailton dos Santos percorreram a vicinal 5ª Oeste, no Setor Oeste, para acompanhar a recuperação dos pontos críticos.

Os vereadores consideram o serviço importante principalmente poque neste período do ano não é possível executar um trabalho completo, sendo, portanto, relevante e fundamental o paliativo com a recuperação dos pontos críticos através do patrolamento e cascalhamento desses locais.