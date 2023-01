Mesmo faltando pouco mais de 10 dias para as eleições da Mesa Diretora, os dois principais candidatos à presidência da Assembleia Legislativa (ALMT) adotam um discurso otimista sobre os apoios dos colegas. Enquanto o atual presidente e candidato à reeleição, Eduardo Botelho (União), afirma já ter 14 votos, o seu potencial concorrente, Max Russi (PSB), acredita em uma disputa acirrada para o comando da Casa de Leis, caso mantenha a sua chapa. O ex-prefeito até sugere que no atual cenário exista um empate entre ambos.

Apesar da contagem, Max ainda não confirmou ao seu grupo político se irá, de fato, concorrer ao cargo de chefe do Legislativo. O parlamentar disse que a definição será feita pelo seu grupo político, que, segundo ele, conta com 10 colegas. O deputado detalhou que anunciará se participará do pleito apenas dias antes da eleição que está marcada para o dia 1º de fevereiro, data da posse da nova legislatura.

A gente caminha para um diálogo e na próxima semana a gente vai estar encaminhando, em forma definitiva, para imprensa e para todos os deputados. Até no dia da eleição pode ser feita a inscrição de chapas, diz Russi para aumentar o suspense.

Max fez uma reunião em sua residência. Entretanto, o grupo político não chegou a um consenso para uma suposta composição entre os candidatos e, por isso, as negociações continuaram. A reportagem procurou alguns parlamentares, mas os deputados se esquivaram de responder em quem irão votar. A tendência é que o jogo se arraste até as vésperas da eleição.

Na nossa conta, chegamos ao número de 10, 11 comigo. Então, durante as negociações, temos um entendimento que possamos chegar a 11, 12 e até 13. Eu entendo que a disputa esteja empatada ou diferença de um, opinou o deputado.

Botelho, por sua vez, admite tranquilidade e confirma que já tem 14 votos garantidos. O atual presidente descarta um discurso de cisão e fala mais em consenso. Informações de bastidores apontam ainda que a dupla poderia fazer uma composição com Botelho na presidência e Max na 1ª secretaria.

Eu estou muito tranquilo, sossegado e confiante que a política não é mais essa de mudar toda hora. São 14 firmes. Pessoas de palavras que não precisam de papel, que não precisam de nada. São pessoas que deram a palavra e acabou e é isso que nós queremos na Assembleia, aqueles deputados que sejam firmes. Se estão com Max, parabéns, concluiu Botelho.