Deputado mira quarta eleição para comandar o Legislativo, de olho na disputa pela Prefeitura de Cuiabá

O deputado estadual Eduardo Botelho (União) aumentou as articulações visando a continuarno comando da Assembleia Legislativa, no primeiro biênio da 20ª legislatura, que começa no dia 1º de fevereiro. O parlamentar teria convencido o colega Max Russi (PSB) a repetir a "dobradinha" da eleição, ocupando a 1ª Secretaria, para se manter à frente do Legislativo de Mato Grosso por mais dois anos.

A definição teria ocorrido ainda na semana passada, mas os parlamentares ainda fazem "suspense" quanto ao assunto. Apesar de nenhum dos dois confirmarem a continuidade da dobradinha oficialmente, o consenso já é dado como certo.

O anuncio oficial deverá ocorrer nesta quarta-feira (24), data em que Max Russi promete reunir o seu grupo de aliados, a fim de tomar uma decisão final sobre o tema. Ele afirmou que são seus apoiadores que irão resolver se ele encara a disputa contra Botelho pela presidência, ou repete a dobradinha, continuando no cargo de primeiro-secretário.

Esse seria o terceiro biênio consecutivo que Botelho e Max comandam a Casa de Leis, como presidente e primeiro-secretário, respectivamente. O acordo selado entre os dois neste ano seria para que Botelho ficasse à frente do Legislativo de Mato Grosso neste primeiro biênio da 20ª legislatura, a fim de ganhar musculatura para disputar a Prefeitura de Cuiabá, em 2024.

No próximo biênio, seria a vez de Max Ussi sentar na cadeira de presidente, tendo em vista que o socialista tem projetos políticos maiores para o pleito de 2026.