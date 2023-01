O Posto de Saúde da Comunidade Santa Rita, na Vicinal 5ª Oeste, na Zona Rural do município de Alta Floresta, será reformado. A confirmação é do vereador Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), presidente da Câmara Municipal, que fez indicação reivindicando da prefeitura as obras de melhorias na estrutura física da unidade.

O vereador Tuti esteve visitando a unidade junto com o coordenador da equipe do Programa Nova Chance, Marcelo Marques, e Carlos do Nascimento Silva, da Secretaria Municipal de Governo, Gestão e Planejamento, responsável pelas obras de reforma e ampliação das unidades de saúde, para programar as melhorias que serão realizadas no Posto de Saúde da Comunidade Santa Rita.

“Fizemos uma visita de trabalho para verificar as melhorias que serão necessárias fazer no Posto de Saúde e programar o início destas obras. Fizemos a indicação atendendo pedido da comunidade e agradecemos o prefeito Valdemar Gamba por atender”, disse Tuti.