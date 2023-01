A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta recebeu na manhã desta segunda-feira (30.01) o Governador do Distrito 4.440 do Rotary Club, Felício José dos Santos, e os rotarianos do Rotary Club Alta Floresta Centro.

Em reunião realizada na sala de reuniões do Poder Legislativo, os vereadores receberam os pedidos feitos pelo Governador e pelos rotarianos de apoio para as causas sociais do clube de serviço no município e reafirmaram o compromisso de manter a parceria. Os vereadores também parabenizaram o Rotary Club pelo serviço prestado à sociedade.

Um dos compromissos do Poder Legislativo reafirmado pelo presidente Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB) é com o projeto da usina fotovoltaica para o CEEDA.

Participaram da reunião os vereadores Claudinei de Jesus (MDB), José Vaz Neto – Eskiva (PL), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Reginaldo Luiz da Silva – Naldo da Pista (Republicanos), Ilmarli Teixeira (PT) e Marcos Roberto Menin (MDB).