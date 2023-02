A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta aprovou na sessão extraordinária do dia 27 de janeiro, sexta-feira, o Projeto de Lei 2.219/2023 do Executivo Municipal que cria a Escola Municipal Professora Vilma Dias da Silva de Freitas, antiga Escola Estadual Manoel Bandeira, que a partir de 2023 passa fazer parte da rede municipal de ensino do município.

A escola está localizada na Rua 6 de Agosto (LN-3), no Bairro Bom Jesus, no Setor Industrial, e deverá ofertar a Educação Infantil (PRÉ I e PRÉ II) e Ensino Fundamental. (1º ao 5º Ano).

A nova escola municipal funcionará no mesmo prédio que abrigou por mais de 20 anos a Escola Estadual Manoel Bandeira, que encerrou suas atividades no município pro conta do processo de redimensionamento escolar realizado pelo Governo do Estado. Por conta disso, o município recebeu a autorização para a utilização de estrutura da antiga escola para o funcionamento da nova unidade escolar.

Além de criar a escola, a Lei aprovada pelos vereadores também homenageou a Professora Vilma Dias da Silva de Freitas falecida no dia 18 de janeiro de 2021 por insuficiência respiratória provocada pela Covid-19 e por complicações do câncer de mama. A professora Vilma havia se aposentado no ano de 2014 depois de dedicar 26 anos de sua trajetória de vida à educação do município.

A Lei 2.775/2023 foi sancionada pelo prefeito Valdemar Gamba e publicada na página 38 da edição 2822 do Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT), que circulou no dia 31 de janeiro.