O presidente da Câmara de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), e os vereadores Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Reginaldo Luiz da Silva – Naldo da Pista (Republicanos) vistoriaram na manhã do dia 3, sexta-feira, a Escola Municipal Aloízio de Azevedo, na Comunidade Rio Verde, no Setor Sul, na zona rural do município.

A vistoria teve como objetivo verificar as condições do prédio para receber os alunos e os profissionais da educação para o início do ano letivo, e foi motivada pela intenção da Prefeitura de fechar a unidade e transferir os alunos para a Escola Estadual Ouro Verde, no mesmo setor, mas distante cerca de 20 quilômetros.

A Escola Municipal Aloízio de Azevedo conta com uma estrutura formada por três blocos que contém salas de aulas, biblioteca, banheiros, refeitório, secretaria e direção. Em 2022 a escola encerrou o ano letivo com 41 alunos matriculados regularmente. Agora, para 2023, a escola recebeu outros 15 pedidos de matriculas de novos alunos.

Para o vereador Francisco Ailton a escola tem condições de receber o ano letivo. "Viemos verificar o colégio e constatamos que tem condições de ter aula sim, tem um pavilhão com quatro salas que é só pintar, coisa rápida, então, a nossa cobrança é para que não seja cancelado o ano letivo na comunidade, porque a quantidade de alunos desta escola é significante, então, uma transferência será difícil para os pais e para os próprios alunos porque na comunidade deles têm escola em condições de ter aula", disse.

Para o vereador Naldo da Pista a transferência dos alunos para outro local será prejuízo para a comunidade e poderá provocar o êxodo rural fazendo com que muitas famílias deixem a comunidade para procurar na cidade melhores condições de estudo para os filhos.

"Constatamos que têm quatro salas que dependem de pequenos retoques para o ano letivo acontecer até a conclusão da reforma geral que deveria acontecer desde o ano passado", afirmou.

O presidente Tuti destacou a reunião com a comunidade escolar no dia anterior que resultou no compromisso assumido em reformar quatro salas de aulas para não prejudicar o início do ano letivo, e afirmou que vai tentar convencer o prefeito a não fechara a Escola Aloizio de Azevedo.

"Vamos conversar com o prefeito, tentar sensibilizá-lo porque o que a gente vê é que estão caminhando para fechar a escola, no meu pensar não se fecha escola porque escola é referência da comunidade, são mais de 600 metros de construção e se fechar a escola ficará no abandono, será dinheiro público jogado fora. Então, se a escola não está dando retorno não é o problema, você tem que investir na educação, a educação nunca foi prejuízo", frisou.