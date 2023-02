Especula-se que a mudança de agremiação esteja relacionada com possibilidade de Moraes construir projeto ao Alencastro

O ex-deputado estadual Ulysses Moraes assumiu, nesta terça-feira (7), a direção do Podemos em Mato Grosso. O ex-parlamentar disputou uma vaga na Câmara Federal pelo PTB, mas não foi eleito e migrou para legenda comandada pela deputada federal de São Paulo, Renata Abreu.

Segundo Ulysses, sua chegada representa uma renovação no partido e agora “é começar a trabalhar”. O ex-deputado ainda não teve tempo de conversar com os seus correligionários, e afirma que haverá uma reunião nos próximos dias para se inteirar das questões da sigla em Mato Grosso.

Segundo ele, o convite para presidir o partido no estado veio da nacional, através da presidente da legenda, deputada Renata Abreu. “É um partido de centro-direita, que provavelmente vai fazer um trabalho bacana nos próximos anos”, disse.

Quanto a pré-candidatura a prefeito, Ulysses destaca que é uma construção. “Em agosto do ano que vem já começamos a (movimentar) as eleições e houve, sim, essa conversa. Há um sentimento no partido para que eu seja o candidato na capital, que a gente forme uma chapa de vereadores e eu seja o candidato, mas ainda não confirmei nada, é uma vontade do partido. Eles acham que meu nome é extremamente positivo e faltam lideranças em Cuiabá”, comentou.

Ulysses entra para o grupo com outros oito nomes de pretensos candidatos à sucessão de Emanuel Pinheiro (MDB). Abílio Brunini (PL), Professora Rosa Neide (PT), José Roberto Stopa (PV), Diego Guimarães (Republicanos), Felipe Wellaton (Republicanos), Paulo Araújo (PP), Eduardo Botelho (União) e Michelly Alencar (União), estão com os nomes nas ‘bolsas de apostas’ para o comando da Prefeitura de Cuiabá.