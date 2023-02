Construção da nova escola foi indicada pelo vereador Claudinei em 2022 após reunião com a comunidade escolar. Obra terá investimento de aproximadamente R$ 6 milhões de recursos próprios.

No segundo semestre de 2022 o vereador Claudinei de Souza Jesus levou o prefeito Valdemar Gamba até o bairro Jardim das Oliveiras para uma vistoria na Escola Municipal Semente do Saber, que funciona em um prédio alugado pela Prefeitura de Alta Floresta. Durante a visita o vereador e o prefeito receberam dos alunos uma carta em que pediam a construção de uma nova escola, com melhores condições e mais espaço para as atividades.

A reunião resultou na indicação do vereador Claudinei de Jesus para o executivo construir a nova escola e hoje, alguns meses depois desta visita, o sonho começa a se transformar em realidade. Na última segunda-feira (06.02), o vereador Claudinei de Jesus e o prefeito Valdemar Gamba lançaram oficialmente a construção da sede própria da escola. A obra está sendo executada pela empresa Campos Engenharia e Construções Ltda vencedora da Concorrência Pública 007/2022 homologada no dia 23 de dezembro de 2022.

A escola terá uma estrutura de 1600 metros quadrados de área construída, com 10 salas de aulas, banheiros, sala de direção, secretaria, parque infantil e capacidade para atender 380 alunos. Serão investidos aproximadamente R$ 6 milhões de recursos próprios.

O vereador Claudinei disse que fez a indicação de construção de uma nova escola porque verificou que a Escola Municipal Semente do Saber funciona em espaço alugado sem nenhuma condição de atender com conforto os alunos.

“Solicitei a pedido da comunidade escolar que fosse construído uma escola com capacidade para atender todas as crianças em idade escolar dos bairros Jardim das Oliveiras, Parque dos lagos e Jardim Primavera. E participar do lançamento da construção desta escola é satisfatório. É uma obra que está sendo executada com recursos próprios do município alocados na Secretaria de Educação. Meus agradecimentos ao prefeito Chico Gamba por ter atendimento minha indicação e a Secretária de Educação Lucineia Matos pelo apoio àquela comunidade escolar na construção desta escola”, disse.

O prefeito Valdemar Gamba demonstrou alegria em lançar a construção da nova escola. "Esta escola não só pedido dos adultos, mas também das crianças que fizeram um livreto para pedir a construção da escola. Então, a gente fica muito feliz por estar aqui hoje fazendo o lançamento desta obra", disse.