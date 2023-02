A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta realizou na manhã de terça-feira, dia 7 de fevereiro, a primeira sessão ordinária do ano. O início dos trabalhos legislativo em 2023 foi marcado pela primeira sessão conduzida pela nova Mesa Diretora eleita na sessão ordinária do dia 13 de dezembro para o biênio 2023/2024.

A Mesa Diretora tem como presidente reeleito o vereador Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), vice-presidente Claudinei de Souza Jesus (MDB), primeiro-secretário Bernardo Patrício dos Santos (MDB) e segundo-secretário Francisco Ailton dos Santos (Republicanos).

Ao destacar o trabalho conjunto com os demais vereadores, o presidente Tuti afirmou que a condução do Legislativo Municipal será pautada na democracia.

"O trabalho desta casa será pautado na democracia, não existe nenhum lugar no Brasil em que discute mais democracia como na Câmara de Vereadores. Então, vamos conduzir os trabalhos neste segundo mandato como presidente com a Mesa Diretora, com todos os vereadores, pautado na democracia", afirmou.