Em mais uma agenda de visitas e vistorias, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB) percorreu na terça-feira (18) as estradas vicinais da Comunidade 12 Apóstolos, no Setor Norte.

Além de verificar as condições de bueiros e pontes de madeiras danificados, o vereador Tuti também acompanhou os trabalhos patrolamento realizado por uma das equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

“Recebemos a cobrança dos moradores sobre as condições de pontes e bueiros com problemas e fomos verificar pessoalmente, constatamos realmente pontes com problemas na estrutura superior e alguns bueiros danificados.

Já cobramos o Executivo Municipal para que execute a recuperação o mais breve possível para evitar que o problema se agrave”