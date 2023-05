Vereadores desferem críticas e dizem que situação da saúde no município é caótica

O setor de Saúde em Alta Floresta vem sendo alvo de constantes críticas de vereadores. Até parlamentares da base do prefeito estão cobrando soluções da Secretaria Municipal de Saúde em função da má qualidade e dificuldade no funcionamento na Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

De acordo com alguns vereadores, há demora no atendimento e falta equipamentos elementares para atender a população. Conforme o vereador Zé Eskiva (PL) a situação da saúde no município nunca esteve tão caótica e considera necessário que todos os vereadores cobrem providências da gestão municipal.

Atualmente, o secretário de Saúde é o servidor José aparecido. O líder do prefeito na Câmara, Vereador Claudinei Jesus (MDB), propôs a Mesa Diretora da Câmara Municipal, que o secretário e gestores da Secretaria de Saúde, sejam convocados pela Câmara Municipal, para dar explicações sobre o que estaria implicando no encalhe do funcionamento do setor.

A secretaria tem recursos em caixa, mas não consegue desenvolver as ações. “Penso que temos que convocar o secretário e sua equipe para ele explicar quais são as dificuldades que está tendo para gerir a secretaria”, sugere. O líder do prefeito afirma que a Saúde está um caos.

“Os mutirões para as cirurgias e outros atendimentos que foram lançados não evoluíram e temos que chamar o secretário e ver o que está acontecendo”, disse.

Porém, o presidente da Câmara, vereador Oslen Dias, O Tuti (PSDB) é contra convocar o secretário, porque acredita que isto não resolve a situação. “Se depender de mim não vou convocar ninguém. Para quê? Para ele sentar e a gente ouvir tudo que já ouvimos?”, questiona.

“Se algum vereador quiser convocar, tudo bem. Mas eu não vou”, completa. Tuti afirma que, quem tem que acordar é o prefeito Chico Gamba, e não o secretário. “Quem manda é o prefeito. A atitude tem que vir do prefeito. Não concordo em convocar. Mais do que todos já falaram que tem mudar e acertar e nada aconteceu... É uma atitude que o prefeito tem que tomar. O prefeito tem que ter atitude e resolver o problema, que não é de agora. E não é só na secretaria de Saúde. A gente recebe reclamações de todos os secretários. A situação chegou no limite e espero que o prefeito tome a decisão de mexer nas secretarias”, sugere.

Segundo o presidente, a Secretaria de Saúde tem R$ 6 milhões em caixa que não conseguiu gastar, desde o primeiro ano de mandato do atual prefeito. “O que falta é gestão e planejamento”, disse.