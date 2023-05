Desde que recebeu as reivindicações de proprietários de empresas localizadas no trecho urbano da rodovia MT-208, por melhorias no acesso a suas empresas, o vereador Derci Paulo Trevisan – Pitoco (PSDB), iniciou uma série de cobranças junto a concessionária Via Brasil responsável pelo trecho da rodovia.

O trecho não conta com pavimentação asfáltica nem calçamento e foi afetado pelas enxurradas das chuvas e a formação de buracos e valetas estava dificultando a passagem de veículos para chegarem até as empresas.

Na busca por uma solução, o vereador Pitoco conseguiu junto a Via Brasil o material asfáltico reciclado e na última sexta-feira, dia 28 de abril, acompanhou os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O serviço consistiu na compactação de material asfáltico reciclado.

“Esta era uma demanda de bastante tempo nossa junto a Via Brasil para conseguir esse material reciclado para atender pedido de empresários, que cobravam por melhorias no acesso a seus comércios. Então, quero parabenizar o secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, por ter nos atendidos com os caminhões e máquinas para buscar o material em Carlinda e agradecer a Via Brasil por ceder esse material para atender a um pedido dos comerciantes”, disse o Vereador.