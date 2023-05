O vereador Oslen Dias dos Santos – Tuti (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, está acompanhando as obras em andamento no município e esteve no Bairro Cidade Bela I para vistoriar o início das obras de pavimentação.

O projeto inicial prevê a pavimentação asfáltica de 7.709,81 metros quadrados. A obras está sendo executada com recursos de emenda parlamentar destinada pelo senador Jayme Campos. De acordo com o projeto, serão pavimentadas a Rua Saldanha da Gama (trecho um e dois), Rua Ademar de Barros, Rua Rui Barbosa, Rua Líbero Badaró (trechos um e dois) e Rua José Garibald (trechos um e dois).

“O papel do vereador também é fiscalizar as obras em andamento e neste propósito mantemos uma agenda diária de visita nas obras, desta forma, recentemente estivemos novamente no Bairro Cidade Bela para acompanhar o andamento de uma obra importante que vai proporcionar mais qualidade de vida para aqueles moradores. Quero parabenizar o vereador Pitoco que conseguiu junto ao senador este importante recurso para execução desta obra”, frisou Tuti.