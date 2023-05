O vereador Pitoco (PSDB) recebeu na semana passada reclamações dos moradores da Comunidade Nova Aliança, no Setor Norte, na zona rural do município, cobrando a recuperação de duas pontes de madeira, para resolver o problema o vereador levou a demanda para a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que executou, no começo da semana, os serviços de manutenção e recuperação normalizando a passagem de veículos nos dois locais.

No começo da semana, o vereador Pitoco fiscalizou os trabalhos e parabenizou a Secretaria de Infraestrutura pelo serviço realizado. “Queremos parabenizar o trabalho do secretário Roberto Patel, do Zezão, do Adésio, do Nil, que atenderam o nosso pedido e resolveram o problema que estava prejudicando os moradores da Comunidade Nova Aliança”, frisou.