O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso deu início ao primeiro ciclo de manutenção preventiva das urnas eletrônicas utilizadas no Estado, visando as Eleições de 2024. Diferente do que muitos pensam, a vistoria e revisão das urnas não ocorrem apenas nas vésperas do pleito, mas sim, em ciclos periódicos que se iniciam logo após o término de uma eleição. Essa medida tem como objetivo identificar e corrigir eventuais problemas, reduzindo assim a ocorrência de falhas durante as votações.

A manutenção preventiva das urnas eletrônicas em Mato Grosso é realizada no Espaço de Armazenamento e Conservação das Urnas Eletrônicas, situado na Casa da Democracia. Serão realizados quatro ciclos do procedimento até a próxima eleição, nos quais todas as urnas passarão por revisão, incluindo testes de funcionamento e carga de baterias. Salomão Fortaleza, Coordenador de Sistemas Eleitorais do TRE-MT, destaca a importância desses ciclos para o bom funcionamento dos equipamentos, refletindo no sucesso das Eleições Oficiais Ordinárias e das Suplementares, além das eleições comunitárias que ocorrem ao longo do ano, como as eleições para membros de conselhos tutelares.

Neste primeiro ciclo, serão realizadas a manutenção das urnas dos modelos 2010, 2011, 2013 e 2015. As urnas do modelo 2009 não passarão pelo procedimento, pois espera-se que sejam substituídas pelo novo modelo 2022. A previsão é que esse primeiro ciclo seja concluído até o final de julho, quando então se iniciará um novo ciclo.

O juiz auxiliar da presidência, Aristeu Dias Batista Vilella, ressalta a importância dos ciclos de manutenção das urnas eletrônicas. “É um trabalho periódico, preventivo e fundamental para garantir que todos os equipamentos estejam em perfeito funcionamento em outubro de 2024, quando quase 2,5 milhões de eleitores mato-grossenses irão exercer seu direito de voto para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O TRE-MT zela pela guarda e manutenção adequada das urnas eletrônicas, reconhecendo a importância desse equipamento eletrônico para o processo eleitoral”.

A urna eletrônica foi adotada pela Justiça Eleitoral visando garantir a lisura das eleições. Desde sua implantação em 1996, esse sistema completamente informatizado trouxe confiança ao processo eleitoral no Brasil, respondendo de forma efetiva às fraudes que ocorriam desde os tempos do Império. A urna eletrônica é auditável, passível de fiscalização e não está conectada à internet, o que assegura a segurança e integridade dos votos. Mais detalhes sobre as funcionalidades da urna eletrônica podem ser encontrados nesta página.