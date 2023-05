O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos, o vereador Tuti do PSDB, e o vereador Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) fiscalizaram na manhã de sábado (20) a construção da ponte de concreto armado sobre o Rio Teles Pires, no Porto de Areia.

De acordo com a construtora Arteleste Construções Ltda o prazo de entrega da obra é março de 2024. A ponte terá 550 metros de extensão e segue os padrões nacionais e faz parte de um investimento inicial do Governo de Mato Grosso de R$ 22 milhões do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

Para os vereadores, a construção da ponte será importante para desenvolvimento do município como uma importante ligação da logística de transporte da produção agropecuária da região que faz divisa com o Estado do Pará.