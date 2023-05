A luta para a construção da praça é uma das primeiras bandeiras do Vereador Adelson e o vereador garante que não irá desistir até que a praça esteja pronta.

O vereador Adelson Servidor (PDT) desde o início de seu mandato na Câmara Municipal de Alta Floresta encabeçou a luta pela preservação, restauração e implantação de infraestrutura no bosque do bairro Jardim Universitário.

De acordo com o vereador, o projeto de revitalização e construção da praça, contempla o bairro Jardim Universitário e setores adjacentes. “Esta luta nós iniciamos no ano 2021 e deste então se tornou uma bandeira deste vereador. Na época estivemos em Cuiabá, na Câmara de Deputados, tivemos a confirmação da liberação de recursos de um que não veio. Mas nós nunca paramos de correr atrás deste benefício”, disse o vereador Adelson.

No dia 09 de fevereiro de 2021, foi apresentado a indicação de número 037/2021 ao então Deputado Estadual Alan Kardec, solicitando recursos financeiros para a construção da praça do Jardim Universitário. “Fizemos essa indicação, trouxemos o Deputado aqui em Alta Floresta, especificamente no universitário, mas infelizmente não tivemos os recursos que foram prometidos”, enfatiza.

O vereador disse que nunca desistiu deste projeto. “No dia 20 de janeiro de 2022 encaminhei o ofício 001/2022 ao Prefeito Municipal enfatizando o pedido e a construção da praça. Inclusive, tivemos várias vezes na prefeitura em reuniões com o prefeito cobrando a construção desta praça, em várias ocasiões contamos com a presença de liderança do bairro para acompanhar o andamento deste trabalho”, complementa Adelson.

No pedido do vereador Adelson, a revitalização do Bosque do Bairro Jardim Universitário contará com implantação de uma pista de caminhada, playground, quadra de areia e uma ATI coberta para a prática de esportes.

“Estamos trabalhando, cobrando e lutando para que seja feito o melhor para o bairro Jardim Universitário e os 5 bairros adjacentes. É superimportante que este projeto saia do papel e se aplique em qualidade de vida aos moradores daquela região. Acredito fielmente que após a conclusão das obras desta praça o local será muito apreciado pelas famílias, jovens que gostam de atividades esportivas e as crianças para brincarem no playground”, enfatiza o vereador.

O vereador Adelson conta que já tem o aval do prefeito e da gestão pública para que seja feita esta praça o mais rápido possível. “O prefeito Valdemar Gamba (Chico Gamba) já assinalou positivamente para a construção desta praça. Estamos ansiosos para o começo da obra e acredito que a população daquela região também esteja, porque o espaço que ali existe já foi idealizado para isso. Com toda a certeza, esta obra deverá começar em breve e quero dizer a todos os moradores que podem contar com a minha dedicação e minhas cobranças junto a prefeitura, pois esta bandeira eu levantei no início de meu mandato de vereador e não vou descansar enquanto não ver concluído”, finaliza Adelson.