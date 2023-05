O vereador Tuti, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, confirmou na manhã desta quinta-feira (25) durante participação no Programa Ponto a Ponto da Rádio Bambina que as obras de pavimentação asfáltica no bairro Jardim Araras e no Loteamento dos Servidores terão início nos próximos dias.

"De hoje para amanhã a prefeitura vai começar depositar o cascalho, esse é o compromisso meu e do prefeito Chico Gamba para asfaltar as ruas do Jardim Araras que ainda não são asfaltadas e também o loteamento dos servidores”, afirmou Tuti.

No dia 8 de maio o presidente da Câmara Municipal levou o prefeito Chico Gamba e o engenheiro Marcos para uma vistoria e medição das ruas que ainda não contam com asfalto e definiram que será executado mais de 2.600 metros quadrados de pavimentação. O vereador Francisco Ailton acompanhou a visita

“A pavimentação destas ruas é um sonho antigo dos moradores e uma luta nossa, então, queremos agradecer o prefeito Chico Gamba por atender a nossa reivindicação e por dar andamento no compromisso firmado no começo deste mês”, disse Tuti.