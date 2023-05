O problema frequente de veículos em teste para habilitação veicular nas ruas de Alta Floresta foi tema de uma indicação apresentada pelo deputado estadual Cláudio Ferreira (PTB). O parlamentar cobrou a construção de uma pista de testes na cidade e pontuou a questão da segurança para os motoristas já habilitados e para aqueles em formação.

“O pedido é para que seja construída uma pista específica para a realização dos exames para as categorias A,B, C, D e E. É importante por uma questão de segurança viária, para evitar acidentes e também manter a fluidez do trânsito”, pontuou o deputado.

A indicação frisa que a infraestrutura do local de teste deve ser adequada e abranger todas as categorias. O documento foi apresentado à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta quarta-feira (24), e será encaminhado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT).