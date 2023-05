Em Sinop, município majoritariamente bolsonarista, o Governo do presidente Lula, mesmo no começo deste terceiro mandato, enfrenta alta reprovação popular. Somente 29,8% dos sinopenses avaliam o governo do petista de forma positiva, enquanto 51,5% rejeitam a administração.

Pesquisa Percent Brasil, contratada pelo portal e realizada em Sinop entre 19 e 20 de maio, revela que 4,3% apontam o Governo Lula como ótimo. Dos entrevistados, 25,5% entendem que o petista está realizando um bom governo. E 13,2% classificam o governo central como regular. Esses índices atribuídos aos conceitos de ótimo, bom e regular somam 29,8% de avaliação positiva.

Já para 17%, Lula faz um governo ruim. E, na avaliação de 34,5%, trata-se de um péssimo presidente. Desse modo, a avaliação negativa soma 51,5%. Foram ouvidos 600 eleitores de 41 bairros - veja abaixo quais regiões pesquisadas.

Nas eleições do ano passado, o então presidente Bolsonaro, derrotado à reeleição, ganhou com ampla vantagem em Sinop nos dois turnos. No primeiro, conquistou 58.474 votos (72,16%), enquanto Lula obteve 18.557 votos (22,90%). No segundo turno, Bolsonaro chegou a 65.216 votos (76,95%). E Lula registrou 19.540 (23,05%).

aprova ou desaprova

Perguntados se aprovam ou reprovam o Governo Lula, 56% dos sinopenses consultados pelo instituto Percent Brasil disseram que reprovam o mandato do petista, enquanto 37,7% aprovam-no.