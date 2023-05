Em noite memorável, marcada pela emoção e pelo reconhecimento, com ambiente carinhosamente preparado para receber homenageados e convidados, a Câmara Municipal de Alta Floresta realizou na noite de sexta-feira (26.05) Sessão Solene para entrega de Títulos de Cidadão Honorário Alta-florestense, uma das maiores honrarias concedida pelo Poder Legislativo Municipal para homenagear as personalidades que fazem jus por seu trabalho, amor e carinho demonstrados por Alta Floresta, colaborando com a grandeza e prosperidade do município.

A sessão solene aconteceu no mês de aniversário de Alta Floresta e contou com a presença de familiares e amigos dos homenageados.

O vereador Adelson da Silva Rezende homenageou Alípio Kronbauer Battirola.

O vereador Bernardo Patrício dos Santos homenageou Pedro Ditos.

O vereador Claudinei de Jesus entregou o título para Júlio Cesar dos Santos.

Márcio Henrique Valverde recebeu a honraria do vereador Darli Luciano da Silva.

O vereador Derci Paulo Trevisan homenageou Frank Rogieri De Souza Almeida.

O vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho concedeu o título para o Pastor Romualdo Hosan Fidelis.

Carlos do Nascimento Silva recebeu a honraria do vereador Francisco Ailton dos Santos.

A vereadora Ilmarli Teixeira homenageou Wagner Gervazio.

O vereador José Vaz Neto concedeu o título a Gelcio José Silveira.

Marco Túlio Serra Azzol recebeu a homenageada da vereadora Leonice Klaus dos Santos.

Candido Renato Batista Medeiros foi o homenageado do vereador Marcos Menin. E o vereador Reginaldo Luiz da Silva concedeu a honraria a Manoel Nicolau Vargas.