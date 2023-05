A vereadora de Colíder Ana Flavia Rodrigues, a Flavinha (MDB), vai assumir a cadeira de deputada federal na terça-feira (29). Flavinha é a terceira suplente do MDB, tendo ficado atrás na votação em 2022 de Carlos Bezerra e Valtenir Pereira.

Ela vai assumir a cadeira em uma costura feita pela deputada estadual Janaina Riva (MDB), que apoiou a candidatura da vereadora no ano passado. Juarez Costa (MDB) vai sair de licença por quatro meses, período em que Flavinha vai atuar como deputada federal.

Janaina elogiou a parlamentar, "uma jovem brilhante", e destacou o fato de ela ter sido a primeira mulher presidente da Câmara de Colíder. Em 2022, os 17.400 votos de Flavinha representaram cerca de 40% dos votos válidos de Colíder na eleição de deputada federal.

Flavinha é Ana Flávia Rodrigues Ramiro. É advogada, e foi a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Colíder (MT), sua cidade natal. É também a primeira mulher do Nortão de Mato Grosso a ocupar o cargo de deputada federal. Ela assume na vaga de Juarez Costa, que se licenciou por quatro meses, no plano de rodízio do MDB. Com apenas 32 anos, Flavinha chega à Câmara dos Deputados já com serviços prestados a Colíder e região. Foi assessora parlamentar na Câmara Municipal de Colíder, diretora do Escritório Regional de Saúde (2016-2017) e secretária-executiva do Consórcio Portal da Amazônia (2019-2020).

Em 12 de dezembro de 2019 assumiu o cargo de presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), licenciando-se em 2020 para concorrer ao cargo de vereadora. Formada em Direito em 2015, pela Faculdade de Colíder (Facider), atuou como advogada de 2016 a 2020, em sociedade com uma amiga. Em 2018, implantou em Colíder a clínica médica popular Mais Saúde. Aos quinze anos, entrou para o Leo Clube. Ali, viu despertar em si o interesse pela política e pela defesa de avanços sociais para todos. Na sua primeira eleição, para vereadora, em 2020, obteve quase 6% do dos votos válidos. Recebeu 922 votos, ficando a pouco mais de cem votos do primeiro colocado. No dia da posse, foi eleita presidente da Câmara para o biênio 2021-2022, tornando-se a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Colíder, nos trinta e oito anos de história do município.

Em 2022, Flavinha obteve 17.400 votos para deputada federal, com votação em 97 municípios. Em Colíder, obteve quase 40% dos votos válidos (6.534). Em outras dez cidades da região, alcançou quase 8.000 votos, com destaques para Alta Floresta (2.232), Nova Canaã do Norte (1.449) e Peixoto de Azevedo (1.128). Também alcançou expressivos percentuais dos votos válidos em: Terra Nova do Norte (5,79%), Nova Santa Helena (7,47%), Nova Bandeirantes (6,54%), Paranaíta (5,63%), Marcelândia (4,92%), Cláudia (4,62%), Matupá (4,38%), Nova Monte Verde (3,79%) e Apiacás (3,44%). Uma votação que agora, apenas sete meses após a eleição, possibilita a Flavinha mais uma grande conquista: é a primeira mulher do Norte de Mato Grosso a ocupar o cargo de Deputada Federal.